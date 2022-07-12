13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da Kurban Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmasının ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. 13-14 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler...

13-14 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımada ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sonaa erecek. 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak. 15 Temmuz resmi tatilinde ise toplu taşıma ücretsiz olacak.

9 GÜNLÜK TATİLDE SEFERLER NASIL OLACAK?

İşte İETT tarafından yapılan açıklama: