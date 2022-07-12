13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
13-14 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9-10-11-12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilmesi ve 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması nedeniyle toplu taşımanın da ücretsiz olup olmayacağı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte cevaplar...
13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da Kurban Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmasının ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. 13-14 Temmuz'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler...
13-14 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımada ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sonaa erecek. 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak. 15 Temmuz resmi tatilinde ise toplu taşıma ücretsiz olacak.
9 GÜNLÜK TATİLDE SEFERLER NASIL OLACAK?
İşte İETT tarafından yapılan açıklama:
Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.
Bayram haftası boyunca sahil, piknik alanı, mezarlık gibi güzergâhlarda çalışan hatlarda yaşanabilecek yoğunluk için ek sefer düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca öngörülemeyen durumlar için peron alanlarında hazır bulunması için araç ve şoför görevlendirmeleri yapılacak.
Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek
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- 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
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