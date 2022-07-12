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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine giriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

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