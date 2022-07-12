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Çin'den Japonya'ya "anayasada değişiklik" uyarısı! Tarihten ders alın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Çin’den Japonya’ya anayasada değişiklik uyarısı! Tarihten ders alın

Japonya’da yapılan seçimden iktidardaki LDP'nin zaferle ayrılması ve anayasa revizyonu yanlısı kampın yeterli çoğunluğu sağlamasının ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin anayasada yapılacak bir değişikliğe dikkat çekerek Tokyo'yu "tarihten ders almaya" çağırdı.

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