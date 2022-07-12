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Son dakika: Taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü! Cezasız kalmıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika: Taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü! Cezasız kalmıyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." denildi.

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