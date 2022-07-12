Bilecikliler İBB’ye öfke kustu! Yardım taleplerine kendine hayrı olmayan İETT otobüsünü yolladılar: Biz mi iteceğiz

"BU OTOBÜSLERİ ARTIK BİZ Mİ İTECEĞİZ"

Meclis toplantısında tanıtımı yapılan 25 yıllık otobüsün, aktif olarak İstanbul'da çalıştığını savunan ve bunun bir kamu hizmeti olduğunu iddia eden CHP'lilere, AK Parti sıralarından büyük tepki geldi. AK Partili Meclis üyeleri, İstanbul'da yolda kalan otobüslerin Bilecik'e gönderildiğini ve bundan böyle bu otobüsleri Bileciklilerin ittireceğini savunurken, bunun bir yardım değil eziyet olacağını, modeli yüksek ve işlevsel bir araç alınması gerektiğini söyleyerek oylamada red oyu verdi.