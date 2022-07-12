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İkiyüzlü Avrupa'da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

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Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund, HDP'nin olağan kongresine katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. HDP'nin sözde barış ve adalet için mücadele ettiklerini iddia eden milletvekillerinin yanı sıra Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard konuşma yaparken, kendisine terör örgütü PKK/PYD'ye sempatizanlığıyla bilinen Nikolaj Villumsen eşlik etti. Söz konusu kongre hakkında soruşturma başlatılmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Genel Kongresi'nde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşma yaptığı sırada, yüzleri kapalı 2 kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışmıştı. Kongreye terör örgütü PKK'ya sempatizanlık besleyen Danimarkalı parlamento üyeleri de katıldı.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HDP olağan kongresinde atılan sloganlar ve PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

HDP'YE DESTEK DANİMARKALI PKK SAVUNUCULARINDAN
Terör sevici Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund kongrede yayınladıkları videoda, HDP'nin sözde barış ve adalet için mücadele ettiğini, bu nedenle desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

Milletvekilleri, "Şu anda dayanışmamız çok ihtiyaçları var. Başkan Erdoğan partimin yasaklanmasına çalışıyor. Binlerce milletvekili, belediye başkanı ve aktivist hapse atıldı ama barış, özgürlük ve adalet için mücadeleye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

ELEBAŞIYLA FOTOĞRAF
PKK sempatizanları Maria Temponeras ile Anne Hegelund'un terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

Kongrede aynı zamanda, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kadın kolu olan YPJ'nin toplantılarına katılan ve HDP savunuculuğuyla ön plana çıkan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard konuşma yaptı.

İkiyüzlü Avrupa’da skandal kongre! Danimarkalı vekiller teröristlere destek verdi

Kongredeki terör sevici bir diğer isim ise PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütler listesinden çıkarılması ve terör örgütü YPG için yardım toplayan Danimarkalı Milletvekili Nikolaj Villumsen oldu.

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