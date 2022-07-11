Cemre Uçaryılmaz neden öldü, ne kanseriydi? Cemre Uçaryılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi
Cemre Uçaryılmaz neden öldü? Tıp öğrencisi daha önce 2 kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü. Tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı alan Cemre'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Cemre Uçaryılmaz'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Cemre Uçaryılmaz neden öldü, ne kanseriydi? Cemre Uçaryılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Cemre Uçaryılmaz hakkında merak edilenler...
Cemre Uçaryılmaz neden öldü, ne kanseriydi? İki kez kanseri yenen Cemre Uçaryılmaz'ın hastalığı üçüncü kez nüksetti. Tıp alanında yüksek lisans yapan Cemre, 2022 Şubat ayında üçüncü kez yakalandığı kansere 10 Temmuz 2022 tarihinde yenik düştü. Uçaryılmaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken, hayat hikayesi de gündeme geldi. Peki, Cemre Uçaryılmaz neden öldü, ne kanseriydi? Cemre Uçaryılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Cemre Uçaryılmaz'ın hayat hikayesi...
CEMRE UÇARYILMAZ NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ?
Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla tedavi gören Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti. Kemik kanserine yakalanan Cemre Uçaryılmaz daha önce iki kez kanseri yenmeyi başarmıştı. Hastalığı üçüncü kez nükseden Uçaryılmaz, 10 Temmuz 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
CEMRE UÇARYILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz, 1995 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdik. Son sınıfta iken kemik kanserine yakalandı.
Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Cemre kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem de okulunu onur derecesiyle bitirdi. Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. Bir Genetikçinin Dünyası adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.
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