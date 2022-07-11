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Son dakika: Başkan Erdoğan Paşinyan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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