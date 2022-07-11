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Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımının 27. yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı. Başkan Erdoğan mesajında "Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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