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Son dakika: Arefe ve Kurban Bayramı'ndaki kazalar hakkında flaş açıklama!

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika: Arefe ve Kurban Bayramı’ndaki kazalar hakkında flaş açıklama!

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı'ndaki trafik kazaları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara 'emniyet kemerini ihmal etmeyin' çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe günü ve bayramın ilk gününde 25 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun.

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