Son dakika: Arefe ve Kurban Bayramı’ndaki kazalar hakkında flaş açıklama!

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun.