Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

BEKÇİLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur zam oranları belli oldu. Bekçilerin mezuniyet durumlarına göre aldıkları ücret değişkenlik göstermektedir. Lise mezunu bir bekçi ortalama maaşı 9 bin 200 TL olurken, ön lisans mezunu bekçilerin maaşı 9.500 TL'ye çıkartılmıştır. 4 yıllık üniversitelerden mezun olarak bekçi olanlar ise 9 bin 918 TL ücret alacaktır.Bekçilik Maaşı Ne Kadar Oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur zam oranları belli oldu. Bekçilerin mezuniyet durumlarına göre aldıkları ücret değişkenlik göstermektedir. Lise mezunu bir bekçi ortalama maaşı 9 bin 200 TL olurken, ön lisans mezunu bekçilerin maaşı 9.500 TL'ye çıkartılmıştır. 4 yıllık üniversitelerden mezun olarak bekçi olanlar ise 9 bin 918 TL ücret alacaktır.