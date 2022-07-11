Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM PA son dakika açıklama ile bekçilik sınav yerleri açıklandı. E devlet ile sınav giriş belgeleri erişime açıklandı. Sınav merkezi olarak yapılacak. Adaylar hangi merkezlerde sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E devlet üzerinden alınabilen sınav giriş belgeleri erişime açıklandı. Sınav merkezi sistemle yapılacak. Bu hafta sonu yapılacak olan sınav için adaylar şimdiden heyecanlandı. Peki, Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
8/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecek.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
Sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.
BEKÇİLİK SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER
Adaylar bekçilik sınavına girerken sınav giriş belgeleri, üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan kimlik/pasaport/sürücü belgesinden biri.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde MEB üzerinden açıklanacak.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
BEKÇİLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur zam oranları belli oldu. Bekçilerin mezuniyet durumlarına göre aldıkları ücret değişkenlik göstermektedir. Lise mezunu bir bekçi ortalama maaşı 9 bin 200 TL olurken, ön lisans mezunu bekçilerin maaşı 9.500 TL'ye çıkartılmıştır. 4 yıllık üniversitelerden mezun olarak bekçi olanlar ise 9 bin 918 TL ücret alacaktır.Bekçilik Maaşı Ne Kadar Oldu?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur zam oranları belli oldu. Bekçilerin mezuniyet durumlarına göre aldıkları ücret değişkenlik göstermektedir. Lise mezunu bir bekçi ortalama maaşı 9 bin 200 TL olurken, ön lisans mezunu bekçilerin maaşı 9.500 TL'ye çıkartılmıştır. 4 yıllık üniversitelerden mezun olarak bekçi olanlar ise 9 bin 918 TL ücret alacaktır.
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