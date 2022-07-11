Bir annenin feryadı! Yasin Börü’nün annesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bir katilin masumlaştırılmaya çalışılması canımı yakıyor

"O PARTİDEKİ HERKES SUÇLUDUR"

Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş azmettiricidir. Tek Demirtaş değil o partide olan herkes suçludur, katildir benim gözümde. Bir caninin, bir katilin masumlaştırılmaya çalışılması canımı yakıyor. Zaten onlar hiçbir zaman yanımızda olmadı. Kendilerine yakışanı yapıyorlar. Demirtaş'ı oradan çıkarmaya çalışanlara söylüyorum. O istediği zaman evlatlarını görüyor, evlatları onu istediği zaman görüyor. Oysa benim evladım hiçbir zaman gelmeyecek. Benim aklıma kurban denildiğinde Yasin geliyor. Onun uğradığı vahşet kimsenin başına gelmedi."

Yasin'in acısının hiçbir zaman dinmediğini kaydeden Hatice Börü, "Kurban deyince akla adanmışlık gelir. Bizim kurbanımız Yasin oldu. Aklımızdan hiç çıkmıyor. Yarası hiç dinmedi halen kanıyor. Onun uğradığı vahşet kimsenin başına gelmedi. Bir cesede bile yapılmayacak işkenceler yaptılar" ifadelerini kullandı.