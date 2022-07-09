Şehit Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz: Kardeş değil, evlat acısı yaşıyor gibiyim

'KARDEŞİM DE ASKER OLMAK İSTİYORDU'

"Kardeş değil evlat acısı yaşıyor gibiyim" diyen Gülbeyaz Ayabak şunları söylüyor:

"Bazen 15 Temmuz'a tiyatro diyen insanlar için mi can verildi?" dediğimiz zamanlar çok oldu. Evet. Ülkemiz için kanımın son damlasına kadar hiç düşünmeden dışarı çıkmaya tekrar hazırım. Ama bir abla olarak. Ablalıkta bir anne yüreği var. Kardeş değil, evlat acısı yaşıyor gibiyim. Eğer kardeşimin gideceğini bilseydim belki onu eve kilitler kendim giderdim. Bu vatan, bu bayrakta şehitlerimizin kanı var. Karşı çıkmak zorundayız. Anne olmadan bir evlat acısı yaşadığımı hissediyorum. Keşke sen gitmeseydin de ölüm sıralı olsaydı. Kardeşlerimin en büyükleri benim. O gün de olsa kardeşimi göndermez kendim giderdim. Vatanım için her zaman canımı vermeye hazırım. Biz bu şekilde büyüdük. Kardeşim de asker olmak istiyordu. Yaşını büyütmek istiyordu. Bir şehit cenazesinden döndü zaman babama bende asker olmak istiyorum demişti."