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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne sert tepki

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulunurken, son günlerde toplumun sinir uçlarına dokunan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi.

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