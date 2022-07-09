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Rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 üniversiteye yeni rektör atandı.

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