YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda düzenlendi. Peki, YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde üniversite sınavı sonuçlarının Temmuz ayı içerisinde duyurulacağı açıklandı ve tarih hakkında bilgi verildi. Peki, YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki gündem, ÖSYM yetkilileri tarafından açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM, sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacağını duyurmuştu.
8 Temmuz'a dair hiçbir açıklaması olmayan ÖSYM'den alınan bilgiye göre daha önce açıklanan tarihinde herhangi bir değişiklik mevcut değil.
SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANACAK MI?
İnternette yayılan asılsız haberde "Aldığımız bilgiye göre 2022 YKS Sonuçları için hummalı bir çalışma yürüten ÖSYM, YKS sonuçlarını da arife günü olan 8 Temmuz Cuma gününe yetiştirip sonuçları merakla bekleyen öğrencilere bayram hediyesi vermeyi planlıyor" denilmişti.
Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde "ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek" ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz'da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM'den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.
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