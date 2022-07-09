DGS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık öğretimden örgüne geçmek veya ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Bu sene 3 Temmuz'da yapılan DGS sınavı sonuç tarihi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?