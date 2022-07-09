DGS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık öğretimden örgüne geçmek veya ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Bu sene 3 Temmuz'da yapılan DGS sınavı sonuç tarihi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; 2022 DGS sonuçları, 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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- DGS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
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