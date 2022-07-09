Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram boyunca aralarında bankalar, kargolar ve noterlerin bulunduğu birçok kurum kapalı olacak. Peki, Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayram boyunca dağıtım gerçekleştirmeyecek. Peki, Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.
ARAS KARGO BAYRAM GÜNÜ AÇIK MI?
Aras Kargo arefe günü normal mesai saatlerinde çalışacak. Aras Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Kurban Bayramı dolayısıyla 9-10-11-12 Temmuz tarihli günlerde çalışmamıza ara vereceğiz. 13 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla mesaimize devam edeceğiz. "
MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?
MNG Kargo 08.07.2022 tarihinde şubelerinin 19:00'a kadar hizmet vereceğini duyurdu. Bayramda kapalı olacak.
PTT ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Bayramda tatilinde kapalı olacak.
YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?
Bayram süresince (9-12 Temmuz) tüm birimleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 13 Temmuz Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye devam edecek.
NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
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