Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayram boyunca dağıtım gerçekleştirmeyecek. Peki, Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...