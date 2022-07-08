Trabzon bayram namazı saati 2022: Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Trabzon bayram namazı saati
Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı geldi çattı. Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da eda edilecek. Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı namazı için Trabzon'da camiler hazırlandı. Peki, 2022 Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Trabzon bayram namazı saati...
Trabzon Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Trabzon halkı bayrama ulaşmanın heyecan ve sevincini yaşıyor. Zilhicce ayının onuncu gününe denk gelen Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Kurban Bayramı namazı için hazırlıklar tamamlandı. Camiler bayram için hazırlanırken, Diyanet tarafından bayram namazı saatleri duyuruldu. Peki, Trabzon 2022 Kurban Bayramı namazı saati kaçta? 9 Temmuz Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar...
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Trabzon Kurban Bayramı namazı saati: 05.33
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
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