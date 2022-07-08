Şanlıurfa ve Mardin bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı Şanlıurfa ve Mardin'de saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti
Şanlıurfa ve Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Allah adına kurbanların kesileceği, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna ereceği Kurban Bayramı Şanlıurfa ve Mardin'de huşu içinde karşılanacak. Şanlıurfa ve Mardin'de bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı Şanlıurfa ve Mardin'de saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa ve Mardin bayram namazı saati...
Şanlıurfa ve Mardin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için Şanlıurfa ve Mardin'de hazırlıklar tamamlandı. Şanlıurfa ve Mardin halkı bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetine başlayacaklar. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile Şanlıurfa ve Mardin bayram namazı saati belli oldu. Peki, Şanlıurfa ve Mardin'de 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Şanlıurfa ve Mardin bayram namazı saati...
ŞANLIURFA VE MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saati: 05.45
9 Temmuz Mardin Kurban Bayramı namazı saati: 05.37
BAYRAM NAMAZI NEDİR?
Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.
Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.
Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Ramazan bayramında namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.
Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: "Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım." (Müslim)
Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.
Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.
Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.
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