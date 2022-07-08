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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Endonezya'da G20 görüşmeleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Endonezya’da G20 görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 toplantıları kapsamında Endonezya kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu BM, Arjantin ve Fiji temsilcileriyle bir araya geldi.

G20 toplantıları kapsamında Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David M. Beasley ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Andrés Cafiero ile görüştü.

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