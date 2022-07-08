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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü! İşte ele alınan konular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.  A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı." ifadelerine yer verildi.

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