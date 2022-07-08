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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üstünde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık." dedi.

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