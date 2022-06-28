Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un yeni skandalı ortaya çıktı! PKK’lıların ailelerine belediyede iş

BELEDİYE KADEMELERİNDE İŞE ALDIRMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan ve avukat olan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk'un, örgütün sözde bölge sorumlusuyla irtibatlı olduğu, aldığı talimatla kırsalda faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarını belediye kademelerinde işe aldırdığı belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dernek, belediye, PKK-KCK tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve emniyet koordinasyonunda Adana'da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36'sı gözaltında. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz" dedi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, 2 kişi ise aranıyor.