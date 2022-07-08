Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz’da İran’a gidiyor! 6 kritik dosya masada

Abdullahiyan "Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" diye konuşmuştu.

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