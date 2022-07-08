Ordu ve Giresun bayram namazı saati 2022: Ordu ve Giresun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Ordu ve Giresun bayram namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı namazı için camiler hazırlanırken, Ordu ve Giresun'da bayram namazı saati araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Ordu ve Giresun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ordu ve Giresun bayram namazı saati...
Ordu ve Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı geldi çattı. Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı 9-12 Temmuz'da eda edilecek. Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı namazı için Ordu ve Giresun'da camiler hazırlandı. Peki, 2022 Ordu ve Giresun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Ordu ve Giresun bayram namazı saati...
ORDU VE GİRESUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Ordu Kurban Bayramı namazı saati: 05.40
9 Temmuz Giresun Kurban Bayramı namazı saati: 05.38
BAYRAM NAMAZI NEDİR?
Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.
Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.
Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Ramazan bayramında namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.
Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: "Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım." (Müslim)
Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.
Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.
Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.
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