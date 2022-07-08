Ordu ve Giresun bayram namazı saati 2022: Ordu ve Giresun’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.