Konya ve Mersin bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı Konya ve Mersin’de saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti

Konya ve Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Allah adına kurbanların kesileceği, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna ereceği Kurban Bayramı Konya ve Mersin'de huşu içinde karşılanacak. Konya ve Mersin'de bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı Konya ve Mersin'de saat kaçta kılınacak? İşte Konya ve Mersin bayram namazı saati...