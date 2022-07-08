Muş’ta PKK’ya ait 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi! Bayram öncesi katliam hazırlığı önlendi

60 KİLOGRAM EYP ELE GEÇİRİLDİ

Zaman zaman bu operasyonların yapıldığını ve bazılarının istihbarata dayalı olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, "Bu son olayda da emniyetin ve jandarmanın birlikte istihbarata dayalı bir operasyonu söz konusu oldu ve 60 kilogram civarında bir EYP ele geçirildi. Sürekli olarak kolluk kuvvetlerimiz teyakkuz halinde ve hem istihbarata dayalı hem de istihbarat olmaksızın da kritik alanlarda, kırsalda operasyonlar, arama tarama faaliyetleri devam etmekte. Bu önemli tabi." dedi.