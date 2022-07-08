Muş'ta PKK'ya ait 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi! Bayram öncesi katliam hazırlığı önlendi
Muş Valisi İlker Gündüzöz, terör örgütü PKK'ya yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiğini açıkladı. Vali Gündüzöz 60 kilogram el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini belirterek, büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.
Muş'ta, Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya ait 60 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, operasyonların artık gece gündüz, yaz kış demeden devam ettiğini belirterek, "Kritik alanlar ve Şenyayla terör örgütünden temizlendi" ifadelerini kullandı.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kanlı planı jandarma ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde engellendi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, yapılan planlı operasyonlar neticesinde el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini söyledi.
60 KİLOGRAM EYP ELE GEÇİRİLDİ
Zaman zaman bu operasyonların yapıldığını ve bazılarının istihbarata dayalı olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, "Bu son olayda da emniyetin ve jandarmanın birlikte istihbarata dayalı bir operasyonu söz konusu oldu ve 60 kilogram civarında bir EYP ele geçirildi. Sürekli olarak kolluk kuvvetlerimiz teyakkuz halinde ve hem istihbarata dayalı hem de istihbarat olmaksızın da kritik alanlarda, kırsalda operasyonlar, arama tarama faaliyetleri devam etmekte. Bu önemli tabi." dedi.
"HER GÜNÜMÜZÜN HUZURLU OLMASI İÇİN 7/24 ESASINA GÖRE YAPIYORUZ"
Önemli açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, "Çünkü kamu düzeninin bozulmadan devamı için, hain teröristlerin ve kötü niyetli odakların karşısında kolluk kuvvetlerimiz istihbarat paylaşımıyla jandarma ve emniyet bir arada sürekli olarak sahadalar. Bunun da neticelerini görüyoruz ve huzurlu bir bayram geçirmemiz için, her günümüzün huzurlu olması için elimizden geleni 7/24 esasına göre yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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