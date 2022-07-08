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İstanbul'da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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İstanbul’da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı!

Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesinin ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından İstanbul Çapa'da düzenlenen gösteride bir grup taşkınlık yapınca polislerle göstericiler arasında büyük çaplı bir arbede yaşandı. Polisin taşkınlığa müdahale ettiği esnada bir şahıs polise tokat attı. Şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın eşine destek vermek için Çapa'ya giden Astsubay N.K.Ö, olduğu öğrenildi.

Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nin başını çektiği bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde eylem düzenlendi.

TAŞKINLIK YAŞANINCA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen ve taşkınlıpa sebep olan bazı sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı.

POLİSE TOKAT ATTI
Sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.

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