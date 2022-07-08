Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması

Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: "Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım." (Müslim)

Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.

Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.

Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.