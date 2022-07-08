Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 260 gurbetçi ülkeye giriş yaptı

'İNŞALLAH TEMELLİ GERİ DÖNÜŞ YAPARIZ'

Almanya'dan gelen Firdevs Çiçek de ülkeye geri dönüş hayalini kurduğunu söyleyerek, "Almanya'dan geliyoruz. Yolculuk süper geçti. Mutluyuz, sonunda vatana kavuştuk. Çok özledim. Ben her zaman özlüyorum. Her şeyi özledim, Türkiye bambaşka. Ben orada doğdum, büyüdüm ama buranın özlemi, her şeyi benim için çok farklı. Vatanımı seviyorum. Sakarya'ya gideceğim. Evimiz, ailemiz, akrabalarımız orada. Önce oraya sonra Allah nasip ederse Erzurum'a geçeceğiz. Eşim Erzurumlu. Sonra biraz tatil ve maalesef dönüş. 1 sene boyunca sadece bu anı bekliyorum. Yetmiyor ama buna da şükür. Mecburuz, çocuklar var, okuyorlar. İnşallah kendilerini kurtarsınlar, temelli dönüş yaparız. Ben çok istiyorum" dedi.

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