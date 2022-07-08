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Bolu’da bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Bolu’da bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde

Bolu’da Kurban Bayramı tatili boyunca jandarma ile polisten oluşan 9 bin 500 personelle trafik ve güvenlik önlemi alındığı duyuruldu. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafikte duraksamalar olurken, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesiyle trafik yeniden normale dönüyor.

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