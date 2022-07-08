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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan trafik denetimi açıklaması! İHA'lar 81 ilde havada

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan trafik denetimi açıklaması! İHA’lar 81 ilde havada

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik denetimleri hakkında yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'larla 38 saat havadan denetim planlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün itibariyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında, "Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'larla 38 saat havadan denetim planlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;

30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir.

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