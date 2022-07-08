Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan trafik denetimi açıklaması! İHA’lar 81 ilde havada

Kurban bayramında trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün itibariyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır." açıklamasında bulundu.