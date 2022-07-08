CHP’li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşlara kurban eti dağıttı! Cehalet sosyal medyada tufan kopardı

CHP'Lİ BELEDİYE KURBAN BAYRAMI GELMEDEN KURBAN ETİ DAĞITTI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz.

Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız."