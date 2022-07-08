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CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşlara kurban eti dağıttı! Cehalet sosyal medyada tufan kopardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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CHP’li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı gelmeden vatandaşlara kurban eti dağıttı! Cehalet sosyal medyada tufan kopardı

CHP'li Maltepe Belediyesi trajikomik skandala imza attı. Belediye Kurban Bayramı daha gelmeden, kurban eti dağıttı. Haberi sosyal medya hesabından CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk duyurdu. Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcılarının, toplumun değerlerine yabancı kaldıkları birkez daha ortaya çıkan CHP'ye verdikleri tepki görenleri oldukça güldürdü.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan önce et dağıtımına başladığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk, Maltepe'de dağıtılan et paketinin fotoğrafını paylaştı.

CHP'Lİ BELEDİYE KURBAN BAYRAMI GELMEDEN KURBAN ETİ DAĞITTI
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın isminin bulunduğu et paketini paylaşan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz.

Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız."

Kurban Bayramı gelmeden vatandaşa kurban eti dağıttıklarını duyuran Öztürk'ün bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

İşte CHP'li Öztürk'e sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları:

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