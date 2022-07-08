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Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile bayramlaştı

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Bayramlaşan iki lider, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkilerini de ele aldı.

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