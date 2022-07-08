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Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?

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Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı’nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?

Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından arefe günü ve bayramda toplu taşımalarda uygulanacak ücret tarifesi de merak konusu haline geldi. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?

Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar bayramda otobüs, metrobüs, vapur, metroda uygulanacak olan ücret tarifesini merak ediyor. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?

BAKANLIK AÇIKLADI:

Bakanlık, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da İZBAN, Marmaray ve Başkentray'da ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NASIL OLACAK?

2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.

8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

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