Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı’nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?

BAKANLIK AÇIKLADI:

Bakanlık, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da İZBAN, Marmaray ve Başkentray'da ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NASIL OLACAK?

2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.

8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.