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Putin'den Özbekistan'a destek! Özbekistan'da neler oluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Putin’den Özbekistan’a destek! Özbekistan’da neler oluyor?

Son dakika haberi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karakalpakistan konusunda Özbek hükümetine destek verdiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karakalpakistan konusunda Özbek hükümetine destek verdiğini açıkladı. Kremlin, "Putin Karakalpakistan'a karşı Özbek hükümetine destek veriyor" açıklamasında bulundu.

Peki ülkede son durum ne? Özbekistan'da neler oluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, detayları Moskova'dan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Özbekistan'da yaşanan olayları bu ülkenin iş işleri olarak değerlendiren Moskova, Özbekistan hükümetine desteğini yeniledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Kremlin sarayından yapılan açıklamada telefon görüşmesinde Putin'in Özbekistan yönetimine söz konusu bölgede oluşan durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerine destek verdiği ifade edildi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Rusya ile Özbekistan arasındaki ortaklığın ileride güçlendirilmesinden yana olduğunu bir daha teyit ettiler.

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan özerk cumhuriyetinin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da bölgede protesto gösterileri düzenlenmiş ve çıkan olaylarda 18 kişinin öldüğü 243 kişinin yaralandığı ve 516 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı gösterilerin gerçekleştirği noktaya gelerek buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve bölgenin statüsünün değiştirilmeyeceği sözünü vermişti. 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edilen bölgede şu anda durumun sakin olduğu gelen bilgiler arasında.

Özbekistan’da neler oluyor? ÖZBEKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

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