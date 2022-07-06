AİHM Osman Kavala dosyalarını görmezden geldi! Kavala hakkındaki karar ne zaman açıklanacak?

KARARIN AÇIKLANACAĞI TARİH DİKKAT ÇEKİYOR

AİHM Büyük Daire'nin kararlarını bir ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM'nin bir ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor.

AİHM kararını Kurban Bayramı'nın 3. Günü olan 11 Temmuz tarihinde açıklayacağını duyurdu. Müslümanlar için kutsal bir gün olan ve Türkiye'de resmi tatilin olduğu Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü kararın açıklanacak olması tepkilere neden oluyor.