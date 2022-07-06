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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 20 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: PKK’ya ağır darbe! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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