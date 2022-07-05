06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şimdi sıra derin denizlerde! Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran paylaşım

Şimdi sıra derin denizlerde! Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
ABONE OL
Şimdi sıra derin denizlerde! Bakan Fatih Dönmez’den Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi yapacak "Castorone" isimli geminin fotoğraflarını paylaşarak “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra derin denizlerde" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullanarak, "Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor" konulu bir video paylaşımında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA