Şimdi sıra derin denizlerde! Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi yapacak "Castorone" isimli geminin fotoğraflarını paylaşarak “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.
Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.
325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra derin denizlerde" dedi.
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