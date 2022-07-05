Şimdi sıra derin denizlerde! Bakan Fatih Dönmez’den Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.