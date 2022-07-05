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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Haziran tarihinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Haziran tarihinde yapıldı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel güvenlik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Şimdi gözler sonuç açıklamasında. 26 Haziran'da düzenlenen özel güvenlik sınavına giren adaylar sonuç açıklamasını bekliyorlar.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi ve temmuz ayına işaret edildi. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 15 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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