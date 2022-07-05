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Son dakika! MSB duyurdu: Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika! MSB duyurdu: Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik - Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafına da yer verildi.

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