Son dakika! MSB duyurdu: Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.