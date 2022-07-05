Son dakika… Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı
SON DAKİKA... Diyarbakır Yenişehir’de bir polis karakoluna EYP’li saldırı yapıldı. Olayın ilk görüntüleri A Haber farkıyla ekranlara geldi. İlk gelen bilgilere göre olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi. Diğer yandan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
SON DAKİKA: Diyarbakır merkez Yenişehir'deki Şehitlik Caddesi'nde polis karakoluna yapılan el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı akşam saatlerinde gerçekleşti.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler el yapımı patlayıcılarla karakol önene geldi.
EYP'leri karakola atan saldırganlar başarılı olamayınca patlayıcılar yol ortasında infilak etti.
PATLAMA ANI KAMERADA
Hem EYP'lerin patlama anı hem de sokaktaki insanların paniği güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ilk görüntüleri A Haber farkıyla ekranlara geldi.
Büyük bir sesle oluşan patlama sonrası çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden hemen uzaklaştı.
Saldırıya dair detayları açıklayan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını bildirdi.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Yılmaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını aktardı.
POLİS İNCELEME YAPIYOR
Polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. MOBESE ve iş yeri kameraları inceleniyor.
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