Son dakika… Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı

PATLAMA ANI KAMERADA

Hem EYP'lerin patlama anı hem de sokaktaki insanların paniği güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ilk görüntüleri A Haber farkıyla ekranlara geldi.

Büyük bir sesle oluşan patlama sonrası çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden hemen uzaklaştı.