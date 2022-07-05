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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldü

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadelerine yer verildi.

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