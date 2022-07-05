Türkiye Schengen Vize için devreye girdi: Kötüye kullanılıyor
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte çektiği vize çilesi, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12.7’ye yükseldi.
Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. AKPM komisyonunda kabul edilen rapor, 2014 yılında yüzde 4 Schengen vize reddinin, 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7'ye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.
AKPM'de, "Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması" raporunun görüşmeleri geçtiğimiz hafta Strazburg'da yapıldı. AKPM üyesi AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul'a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak. Raporda, şu görüşler yer aldı:
ORTAK STANDART YOK
"Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği gözlemlenmektedir. Schengen Bölgesi'ndeki devletler, Schengen Bilgi Sistemi'ni asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir.
VİZE RETLERİ HIZLA ARTTI
2014 yılında yüzde 4 oranında olan Schengen vize başvurusu ret oranı hızla yükselerek 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7'ye kadar yükselmiştir. Bahse konu durumu etkileyen faktörler arasında Schengen Bilgi Sistemi'nin kötüye kullanımı olabilmektedir. Ülkemizdeki iş insanlarının yaşadığı vize başvuru sorunları da dikkat çekicidir. Özellikle ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşları seyahatlerinin gerçekliğini, konaklamalarını, ulaşımlarını kanıtladıkları halde vize başvuru süreçlerinde sıkıntılar yaşamaktadırlar."
SİYASETE ALET OLMASIN
Hürriyet'te yer alan habere göre, raporda, üye devletlere 'Schengen Bilgi Sistemi'ne girilen verilerin kontrol edilmesi, bu bilgilerin birey aleyhine siyasi saikle kullanılmaması, şeffaflık ve yeterli izleme-doğrulama mekanizmalarının uygulanması, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmayı engelleyen uygulamaların durdurulması, bireylerin Schengen'e üye ülkelere girişinin kabul edilmemesi ya da kısa süreli vize reddinden önce bilgilerin doğrulanması' uyarısı yapıldı.
ÇOK BELGE ÇOK PARA
Avrupa'ya sunulan raporda, Türk vatandaşlarının vize süreçlerine ilişkin 'gereksiz ve çok fazla belge talep edilmesi, ücretlerin yüksekliği, tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu' gibi sorunlar sıralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS erken mi açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
- Üniversite affı çıktı mı? 2022 yükseköğrenim öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?
- 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Arefe günü bankalar, eczaneler, hastaneler, kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?
- İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
- Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Özel Güvenlik Görevlisi 98. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?