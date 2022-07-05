Türkiye Schengen Vize için devreye girdi: Kötüye kullanılıyor

ÇOK BELGE ÇOK PARA

Avrupa'ya sunulan raporda, Türk vatandaşlarının vize süreçlerine ilişkin 'gereksiz ve çok fazla belge talep edilmesi, ücretlerin yüksekliği, tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu' gibi sorunlar sıralandı.

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