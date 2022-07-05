Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'den açıklamalar
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni sonrası kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İtalya ile 9 anlaşmayı imzaladık. Ticaret hacmimiz 23 milyar doların üzerine çıktı. İlişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi. Draghi ile SAMP-T hava savunma sistemi konusunu da ele aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor." açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
Geçen ay Toscana bölgesinde gerçekleşen ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında İtalyan makamlarınca gösterilen iş birliği için teşekkür ediyoruz. İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.
İTALYA İLE 9 ANLAŞMA
Draghi'yi ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizin kapsamlı bir şekilde ele aldık. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek dokuz anlaşmayı imzaladık.
İTALYA İLE TÜRKİYE ARASINDA TİCARETTE REKOR
Ticaret hacmimiz artıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.
Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri iş birliği ve savunma sanayi iş birliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.
TERÖR İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Gündemimizde terörle mücadelede de iş birliği olarak ayrıca önemli yer tutuyor. İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını ele aldık. Bu alanda istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz.
"TÜRK-İTALYAN ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ"
Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimi bunların içinde en önemlidir.
"UKRAYNA KRİZİNİ DE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"
İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. Bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi esastır. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık.
"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"
Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.
TAHIL KORİDORU
Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında iş birliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.
SORU CEVAP KISMI:
-Başkan Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.
-SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor.
-Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor."
DRAGHI: TÜRKİYE MERKEZİ KONUMDA
Dost ülkeler, müttefik ülkeler Türkiye ve İtalya, karşımızda büyük sınamalar var. Birlikte çalışmak istiyoruz. İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyorlar. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar. Ukrayna'nın kabul edebileceği bir barışın içindedir her ülke. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bir sınırlamadır bunlar.
Türkiye'nin burada merkezi rolü var. Temennim Rusya'nın bu girişime imkan vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. Ticari ilişkiler Akdeniz'in geçmişini belirlemiş olan ilişkilerdir.
Levantenleri düşünüyorum, ticaret yapan eski toplulukların yurt dışında günümüze kadar gelmiş temsilcileridir. 2021 yılındaki yükselmeden bahsettik. 2022'de önemli artış var. KOBİ'ler, sürdürülebilirlik; bunların hepsi ilerlemesi hükümetlerimiz arasında ortak amaç.
DRAGHI'DEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASI
İnsan hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi'ne girmek yolunda sayın Erdoğan'a teşvik ve telkinde bulundum. Akdeniz dediğimiz zaman binlerce yıllık ekosistemden bahsediyoruz. Kırılgan bir ekosistem bu. Her açıdan bireylere ve çevreye saygılı davranmamız gerekiyor. Göçmenlerde de doğru yönetim yapmamız lazım. Çevre, iklim, biyoçeşitliliğe de aynı şekilde.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkent Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Draghi'yi karşılayan heyet arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Türkiye ile İtalya arasında ilki 2008'de İzmir'de, ikincisi 2012'de Roma'da düzenlenen hükümetler arası zirvenin üçüncüsü Ankara'da yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirve için İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, kabinesinden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ve enerjiden sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani ile bugün Ankara'da oldu.
İki ülke arasında üçüncüsü düzenlenecek zirve ile ilgili konuşan uzman isimler, zirvenin pek çok açıdan önemli olduğu konusunda birleşiyor. İtalya'nın 2004-2010 yıllarında Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve o dönem iki ülke arasında zirve toplantılarının başlamasında öncü rol oynayan Carlo Marsili, "Kasım 2008'de İzmir'de ilk İtalyan-Türk hükümetler arası zirvenin düzenleyicisi olduğum için mutluyum. O dönem Silvio Berlusconi hükümeti vardı ve İtalyan hükümetinin yarısı bu zirve için gelmişti" dedi.
Marsili, o dönem bu zirveyi her yıl devam ettirme arzusu olduğunu ancak bu şekilde gelişmediğini belirterek "Şimdi üçüncüsünün arifesindeyiz. Çok önemli bir zirve. Çünkü Türk-İtalyan ilişkileri hemen hemen her alanda yeniden başlamalı bu zirveyle. Aynı zamanda bu zirve, hemen Madrid'deki NATO Zirvesi sonrasında gerçekleşmesi sebebiyle bir fırsat teşkil ediyor" diye konuştu.
"BARIŞI ESAS ALAN BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'na mesaj gönderdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulu tebrik eden Erdoğan, mevcut dünya sisteminin yeni bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu belirterek "Cihannüma Derneğimizin 4. Genel Kurulu'nun 'yeni bir dünya mümkün' temasıyla gerçekleştirilmesi son derece anlamlıdır. Türkiye olarak yıllardır dünya beşten büyüktür ifadesi ile hakiki manada barışı esas alan bir sisteme olan talebi dile getiriyoruz. Haklının yerine güçlüyü, gücü elinde bulunduranı gözeten bir düzen, hiçbir şartta refah, barış ve huzur üretemez" ifadelerine yer verdi.
"İKİ ÜLKE ÇOK ŞEY YAPABİLİR"
İtalya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Carlo Marsili, iki ülkenin birlikte ele alması gereken bazı siyasi konular olduğunu dile getirdi. Marsili, "Libya'da Türkiye de İtalya da aynı hükümeti, Trablus'u destekliyor, Libya'daki durum son derece belirsiz ve bloke olmuş vaziyette. Bir şekilde bu blokajın kaldırılması gerekecek. Türkiye ve İtalya'nın, bu konuda çok şey yapabileceğine inanıyorum ki Türkiye'nin güçlü bir mevcudiyeti de bulunuyor şu anda" şeklinde konuştu. İtalya ve Türkiye'nin çıkarlarının büyük ölçüde Doğu Akdeniz'e odaklandığını dile getiren Marsili, burada enerji sektöründe arama faaliyetlerini düzenlemenin söz konusu olduğunu, burada herkese yer olduğunu, dolayısıyla Türkiye ve İtalya'nın enerji aramada işbirliği yapabileceğini ancak Kıbrıs sorununun bu noktada bir yük olduğunu kaydetti.
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