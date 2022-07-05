Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’den açıklamalar

"UKRAYNA KRİZİNİ DE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. Bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi esastır. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur.

TAHIL KORİDORU

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında iş birliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.

SORU CEVAP KISMI:

-Başkan Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

-SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor.

-Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor."

DRAGHI: TÜRKİYE MERKEZİ KONUMDA

Dost ülkeler, müttefik ülkeler Türkiye ve İtalya, karşımızda büyük sınamalar var. Birlikte çalışmak istiyoruz. İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyorlar. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar. Ukrayna'nın kabul edebileceği bir barışın içindedir her ülke. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bir sınırlamadır bunlar.

Türkiye'nin burada merkezi rolü var. Temennim Rusya'nın bu girişime imkan vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. Ticari ilişkiler Akdeniz'in geçmişini belirlemiş olan ilişkilerdir.

Levantenleri düşünüyorum, ticaret yapan eski toplulukların yurt dışında günümüze kadar gelmiş temsilcileridir. 2021 yılındaki yükselmeden bahsettik. 2022'de önemli artış var. KOBİ'ler, sürdürülebilirlik; bunların hepsi ilerlemesi hükümetlerimiz arasında ortak amaç.

DRAGHI'DEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASI



İnsan hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi'ne girmek yolunda sayın Erdoğan'a teşvik ve telkinde bulundum. Akdeniz dediğimiz zaman binlerce yıllık ekosistemden bahsediyoruz. Kırılgan bir ekosistem bu. Her açıdan bireylere ve çevreye saygılı davranmamız gerekiyor. Göçmenlerde de doğru yönetim yapmamız lazım. Çevre, iklim, biyoçeşitliliğe de aynı şekilde.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkent Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Draghi, Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Draghi'yi karşılayan heyet arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.