Firari FETÖ'cüler saklandıkları evde yakalandı!
Son dakika haberine göre Ankara’da kayıtsız adreslerde saklanan İhraç Danıştay Tetkik Hakimi, Emniyet Mahrem İmamları, ihraç Kıdemli Binbaşı, ihraç Komiser ve ihraç başpolis olmak üzere aranma kaydı olan 6 firari FETÖ’cü özel ekibin düzenlediği nefes kesen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerinin yakalanması için özel ekip oluşturdu.
Firari FETÖ'cülerin tek tek izini süren özel ekip, tespit ettikleri örgüt mensuplarına yönelik birbirinden başarılı operasyonlara imza attı.
EMNİYETİN MAHREM İMAMLARI YAKALANDI
6 yıldır firari olan ve köse bucak polislerden kaçan, örgüt tarafından Mustafa ismiyle kodlanan, aynı zamanda Bylock isimli örgütün haberleşme uygulamasında birçok örgütsel yazışma gerçekleştiren Emniyet Mahrem imamı M.D.'nin Yenimahalle'de saklandığı kayıtsız adresi tespit eden ekipler operasyonun düğmesine bastı Kaçmasına fırsat vermeyen ekipler, firari mahrem imamı yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan ikinci Emniyet Mahrem imam M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen öğretmen olduğu, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Özel ekibin uzun uğraşlar sonucu tespit ettiği son kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yakalanan firari sahsa Örgütün Mehmet kod adının verdiği ve iki farklı Bylock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
6 yıldır firari olan ihraç komiser L.A. ve ihraç başpolis S.K. ise Yenimahalle'de titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Her ikisi de Bylock kullanıcısı olan firarilerden ihraç Komiserin örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden A5 kodu ile kodlandığı tespit edildi.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
İhraç Kıdemli Binbaşı Y.A ise 4 yıldır firari olarak Çankaya'da kayıtsız adreslerde saklanmaya devam ederken özel ekibin aylar süren çalışması sonunda kayıtsız adresi tespit edildi. Kullandığı araca binip uzaklaşmak üzereyken polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşıran ihraç Kıdemli Binbaşı kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.
FETÖ'NÜN HÜCRE YAPILANMASINDA YER ALIYORDU
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ihraç Danıştay Tetkik Hakimi M.Si ise Yenimahalle'de saklandığı kayıtsız adreste özel ekip tarafından yakalandı. Kayıtsız adreste saklandığı tespit edilen M.S.'nin saklanmaya devam ettiği ancak Organize polisinin dikkatli çalışması sonucunda yakalandığı öğrenildi. Ayrıca ihraç Hakimin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü' nün sivil ve yargı kanadıyla önemli bağlantılarının olduğu, örgütün hücre yapılanmasında yer aldığı öğrenildi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı başarılı operasyonlarla yakayı ele veren firari 6 örgüt üyesinin çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.
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