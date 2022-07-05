Firari FETÖ’cüler saklandıkları evde yakalandı!

Yakalanan ikinci Emniyet Mahrem imam M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen öğretmen olduğu, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Özel ekibin uzun uğraşlar sonucu tespit ettiği son kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yakalanan firari sahsa Örgütün Mehmet kod adının verdiği ve iki farklı Bylock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

6 yıldır firari olan ihraç komiser L.A. ve ihraç başpolis S.K. ise Yenimahalle'de titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Her ikisi de Bylock kullanıcısı olan firarilerden ihraç Komiserin örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanları ifade eden A5 kodu ile kodlandığı tespit edildi.