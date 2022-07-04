Yalanı mahkemece tescillenen CHP sessiz kaldı: Sosyal medya yıkıldı

TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VERİLECEK

Tazminat miktarının 60 bin lira olduğu ve Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı vurgulanmıştı.