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Yalanı mahkemece tescillenen CHP sessiz kaldı: Sosyal medya yıkıldı

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Yalanı mahkemece tescillenen CHP sessiz kaldı: Sosyal medya yıkıldı

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı dava, CHP'nin '128 milyar dolar' kampanyasının iftiradan ibaret olduğunu ortaya çıkarmıştı. Mahkeme yalan nedeniyle CHP'yi tazminat ödemeye mahkum ederken gelişme sonrası partiden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Yalanı tescillenen CHP'nin bu tutumu sosyal medyada gündem oldu.

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Av. İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurmuştu.

YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI MAHKEMEYE TAKILDI

Göktaş, geride kalan hafta içinde yaptığı açıklamada, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sn. Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." demişti.

TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VERİLECEK

Tazminat miktarının 60 bin lira olduğu ve Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı vurgulanmıştı.

YALANI TESCİLLENEN CHP'DEN ÇIT YOK!

Mahkeme yalan nedeniyle CHP'yi tazminat ödemeye mahkum ederken gelişme sonrası partiden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Yalanı tescillenen CHP'nin bu tutumu sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin '#YalancıCHP' hashtag'i ile on binlerce tweet atıldı. Paylaşımlar, kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yükseldi.

TÜRKİYE İLE DE SINIRLI KALMADI: CHP'NİN YALANI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Türkiye'de gündem olan paylaşımlar, kısa sürede dünya gündemine de girdi.

CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanı tescillendi CHP'NİN '128 MİLYAR DOLAR' YALANI TESCİLLENDİ

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