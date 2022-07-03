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Van Valiliği'nden açıklama! Van sokaklarında büyük kovalamaca

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Van Valiliği’nden açıklama! Van sokaklarında büyük kovalamaca

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şüpheli aracın dur ihtarına uymamasının ardından yaşanan kovalamaca sonucu aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu belirtildi. Yaşanan kovalamacada bir göçmenin hayatını kaybettiği ve 12 düzensiz göçmenin hafif yaralandığı belirtildi.

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