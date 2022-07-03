Tokat deprem son dakika! Tokat’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...

Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi 3 Temmuz itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...