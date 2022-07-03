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Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Tokat deprem son dakika! Tokat’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...

Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi 3 Temmuz itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...

Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi 3 Temmuz itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Tokat'ın Taşlık ilçesinde saat 22.55'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 3.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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